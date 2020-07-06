شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئات الإعلامية» تبدأ تشكيل مكتبها.. و«الصالح» وكيل للمجلس الأعلى للإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الهيئات الإعلامية، اليوم الاثنين، تشكيل هيئة المكتب لكل من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة، حيث علمت «المصري اليوم» أنه وقع اختيار المجلس الأعلى للإعلام على الصحفي صالح الصالحي ليتولي مهام منصب وكيل المجلس الأعلى للإعلام، وذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده التشكيل الجديد للمجلس، اليوم الاثنين، بمقر المجلس، فيما يدرس المجلس حاليًا اختيار الأمين العام له.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع الأول للمجلس شهد جلسة تعارف بين الأعضاء الجدد.

وعقدت الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعها الأول اليوم برئاسة عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، حيث تم اختيار الدكتور أحمد مختار، وكيلاً للهيئة، ومروة السيسي أمينًا عامًا لها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر من قبل 3 قرارات، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها، ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون.

وحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه ويُؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

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