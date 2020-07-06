شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و236 مليون جنيه تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال عام بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس رشدي عمر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي فرع المنوفية، أن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم دخولها الخدمة بالمحافظة في الفترة من 1 / 7/ 2019 حتي 30 / 6/ 2020 بلغت 2 مليار و236 مليون جنيه، وأن إجمالي تكلفة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها حوالي 6 مليار و40 مليون جنيه لتنفيذ عدد 13 مشروع مياه شرب و11 مشروع صرف صحي ويخدم 106 قرية بالمحافظة.

وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تسليم عدد من محطات مياه الشرب بتكلفة إجمالية 970 مليون جنية منها محطة مياه بحاري بناحية الحامول، وعدد(4) محطات إزالة حديد ومنجنيز بنواحي ( أبشيش- كمشوش- كفر فيشا – مصطاي).

وأضاف أنه في قطاع محطات معالجة الصرف الصحي تم تسليم عدد(5) محطة معالجة ( توسعات محطة معالجة صرف صحي شبين الكوم- محطة معالجة صرف صحي أم خنان – محطة معالجة صرف منشأة سلطان- توسعات محطة معالجة صرف صحي شماوطهواي- توسعات محطة معالجة صرف صحي طليا) بتكلفة 308 مليون جنية، وكذا تم تسليم محطات رفع الصرف الصحي لعدد 27 قرية بتكلفة تقدر بـــ 958 مليون جنية).

وأشار إلى أن إجمالي مشروعات مياه الشرب الجاري تسليمها وإنهائها بلغت 7 مشروعات بتكلفة 833 مليون جنية وهي: ( محطة مياه الباجور- محطة مياه مرشحة بشما – 5 محطات إزالة حديد ومنجنيز بناحية طوخ دلكا- فيشا الكبري – جريس – شعشاع- ميت البيضا ).

وأوضح أنه فيما يخص محطات رفع الصرف الصحي الجاري تسليمها وإنهائها بلغت التكلفة 246 مليون جنية لعدد 6 قرى بنواحي ( منشأة العرب – قويسنا البلد – كفر العامرة – غمرين – صنصفط – الراهب).

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتبارهم أهم المرافق الحيوية، مشيرا إلى استمرار تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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