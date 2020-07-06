شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام: بدء دورة تدريبية للمتحدثين الرسميين خلال أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الاثنين، أنه خلال أسابيع ستبدأ دورة تدريب المتحدثين الرسميين.

وقال «هيكل» إن الترشيحات الخاصة بالمتحدثين بدأت في الوصول لوزارة الإعلام.

وقد عاد أسامة هيكل، أمس الأحد، لممارسة مهام منصبه من مكتبه بمقر وزارة الإعلام في جاردن سيتي، وذلك بعد انقضاء فترة العزل المنزلي، وظهور نتيجة التحاليل الخاصة به سلبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».