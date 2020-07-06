شكرا لقرائتكم خبر عن صالح الصالحي: أول اجتماع للمجلس الأعلى للإعلام للتعارف وتنظيم العمل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صالح الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، إن المجلس يعقد أول جلساته اليوم مع الأعضاء الجدد، للتعارف وتنظيم العمل فيما بينهم.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر من قبل 3 قرارات، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، يختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها.

ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومي، وذلك على الوجه المبين في القانون.

ويرأس المجلس، كرم جبر، ويشمل عضوية كل من: المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة، وأمير نبيل جميل إبراهيم، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس حسام صقر، ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعزة السيد مصطفى عبدالنبي، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وصالح الصالحي، صحفي، ونشأت الديهي، إعلامي، ورانيا هاشم، من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، والدكتورة منى الحديدي، ممثلا عن المجلس الأعلى للجامعات.

وتكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور 4 سنوات.

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