شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تجذب الأطفال لزيارة «البارون».. وكود للزيارة عبر الموبايل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة السياحة والآثار، في جذب الأطفال لزيارة قصر البارون من خلال كتيب للأطفال يأخذهم في رحلة تعريفية للقصر، وتمكنهم من خلال كود داخل الكتاب من زيارة قصر البارون من خلال الموبيل .

وأصدرت إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار كتيب للأطفال بمرحلة الطفولة المبكرة، لتعريفهم بقصر البارون بحي مصر الجديدة وأعمال الترميم التي تمت به من أجل توعيتهم بتراث وحضارة بلادهم وكيفية الحفاظ عليها.

وقالت الدكتورة رشا كمال، مدير عام الإدارة، إن هذا الكتيب للأطفال من سن ٦: ٩ سنوات، ويندرج تحت تصنيف كتب pre visit، وهو محاكاة لبرامج المتاحف العالمية؛ وسوف يتم توزيعه على الأطفال تمهيدًا لزيارة القصر، كعنصر تشويقي للزيارة، بالإضافة إلى توجيه رسالة لهم حول ما بذلته الدولة المصرية من مجهود كبير في ترميم القصر حتى يتمكنوا من زيارته لذا فمن الواجب عليهم الحفاظ عليه، كما سيتضمن الكتاب أيضًا بعض الأنشطة، مثل الألغاز والتلوين.

وأشارت «كمال» إلى أنه نظرًا لسعي الوزارة لزيادة التوعية السياحية لدى الأطفال، فقد تم تخصيص جزء من الكتاب بالإرشادات السياحية، بهدف تعليم الطفل أساسيات التعامل مع السائح وحثه على أن يكون سفيرًا لبلده.

وتم وضع بالكتيب كود التفعيل لموقع الوزارة يستطيع الطفل من خلال الموبايل الدخول على الموقع ومتابعة البرامج والأنشطة المختلفة.

وعلى هامش إصدار هذا الكتيب؛ نظمت الإدارة، صباح الاثنين، برنامجًا تعليميًا بالتعاون مع فريق عمل قصر البارون ومركز ابيلتي للدراسات، للأطفال بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وتنتهي بأبناء الصم وضعاف السمع.

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وقد تم مراعاة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال من خلال التنبيه عليهم بارتداء الكمامات وتقليل الأعداد والحفاظ على المساحة الآمنة أثناء الجولة الإرشادية.

وزارة السياحة و الآثار تجذب الأطفال لزيارة قصر البارون من خلال كتيب للأطفال عبر الهاتف المحمول

وزارة السياحة و الآثار تجذب الأطفال لزيارة قصر البارون من خلال كتيب للأطفال عبر الهاتف المحمول