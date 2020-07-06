شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة مسعف بالدقهلية بعد 24 ساعة من رحيل والده: أصيبا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت والدة مسعف بإسعاف الدقهلية، اليوم الاثنين، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وذلك بعد 24 ساعة من وفاة والده بنفس الإصابة.

ونعت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية على صفحتها الرسمية على فيس بوك «والد ووالدة» زميلهم المسعف أحمد عبدالرحمن كبشة، والذين توفيا خلال 24 ساعة، متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة: «توفيت السيدة دولت عبدالقادر شاور والدة الزميل المسعف محمد عبدالرحمن كبشه من قرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، وذلك عقب 24 ساعة من وفاة والده داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد بعد اصابتهما بفيروس كورونا».

ودعا أهالي قرية ديمشلت لأداء صلاة الغائب على المتوفين في مساجد القرية، نظرًا لحالة التباعد والإجراءات الوقائية التي يتبعها الأهالي لمنع انتشار الفيروس في القرية.

يذكر أن نجلهم المسعف مازال محتجزًا بمستشفى العزل للعلاج من فيروس كورونا المستجد.

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