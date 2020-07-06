حصاد الوزارات.. السكة الحديد: عربات روسية مكيفة لقطارات الدرجة الثالثة لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات، اليوم الإثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزير التعليم ينشر مراجعة ليلة الامتحان فى مادة التاريخ للثانوية العامة التعليم: أسئلة التاريخ لطلاب الثانوية "مكفوفين" دون أخطاء وشملت المنهج المقرر مواصفات امتحان الفيزياء المقرر أداؤه غدا لطلاب الثانوية العامة جامعة حلوان تعلن عن تنظيم دورة لتعلم قواعد الموسيقى بكلية التربية الموسيقية السكة الحديد: عربات روسية مكيفة لقطارات الدرجة الثالثة لأول مرة Advertisements وزير النقل: التخطيط لتنفيذ أعمال تجديدات لشريط السكة الحديد بأطوال 1534 كم طرح لحوم مجمدة بالمجمعات الاستهلاكية بـ65جنيها للكيلو والطازجة بـ85 الأوقاف تقرر إعادة فتح مسجد الإمام الحسين جزئيا الأربعاء المقبل هل يجوز استبدال الأَضحية بمبالغ مالية للفقراء؟.. دار الإفتاء تجيب "فيديو" وزاراتا البيئة والتنمية المحلية تبحثان خطط مواجهة السحابة السوداء 2020 صور.. علامات إرشادية لتنظيم الطلاب بآداب عين شمس فى امتحانات الفرق النهائية

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