شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تميز كمامات القماش المنصرفة على بطاقات التموين تجنبا لتلاعب منافذ التوزيع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا مع الشركات المنتجة لكمامات القماش لبدء عمليات التوريد لمخازن شركات الجملة التابعة للوزارة لتقوم بتوزيعها على بقالين التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وسط آليات لمراقبة عمليات التوزيع لمنع التلاعب من قبل المنافذ والتأكد من استلام اصحاب البطاقات الكمامات المعتمدة من الجهات المعنية دون غيرها من المنافذ .

وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع الشركات المنتجة على توريد كمامات القماش بحيث تكون كل كمامة فى كيس بلاستيك مغلق وداخله أيضا إرشادات الاستعمال وأيضا المواصفات الفنية للكمامة ،كما يوجد على الإرشادات "لوجو " وزارة التموين ،وذلك حتى يستطيع المواطن معرفة الكمامة المعتمدة والمقرر صرفها على البطاقات دون غيرها منعا للتلاعب من قبل المنافذ او محاولة البعض فى صرف كمامات غير المعتمدة على البطاقات، حيث يستطيع المواطن معرفة الكمامة التى يستلمها على البطاقة هى المعتمدة أم لا .

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