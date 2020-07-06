أخبار مصر

مصرى بالكويت دفع حياته ثمنا لشهامته ودفاعه عن مقر عمله

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى بالكويت دفع حياته ثمنا لشهامته ودفاعه عن مقر عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  دفع عامل مصري حياته ثمنا لشهامته، بعد مصرعه أثناء تصديه لمجموعة من اللصوص أثناء محاولتهم سرقة المزرعة التي يعمل بها بمنطقة الوفرة بدولة الكويت.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بمصرع عادل حلمي محمد محمود عبد الرحمن مؤنس ( 35 عاما)، بعد أن دهسته سيارة أمام المزرعة التي يعمل بها بمنطقة الوفرة.


وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد العامل المصري بمقر عمله بالمزرعة، فوجئ بمجموعة من اللصوص يحاولون سرقتها، فقام بمحاولة التصدي لهم، دفاعا عن مقر عمله، إلا أنهم لاذوا بالفرار، ودهسوه بالسيارة أثناء هروبهم، ما أدى إلى مصرعه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجاري تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمين.
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرى بالكويت دفع حياته ثمنا لشهامته ودفاعه عن مقر عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا