مصرى بالكويت دفع حياته ثمنا لشهامته ودفاعه عن مقر عمله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دفع عامل مصري حياته ثمنا لشهامته، بعد مصرعه أثناء تصديه لمجموعة من اللصوص أثناء محاولتهم سرقة المزرعة التي يعمل بها بمنطقة الوفرة بدولة الكويت.
وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بمصرع عادل حلمي محمد محمود عبد الرحمن مؤنس ( 35 عاما)، بعد أن دهسته سيارة أمام المزرعة التي يعمل بها بمنطقة الوفرة.
وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء تواجد العامل المصري بمقر عمله بالمزرعة، فوجئ بمجموعة من اللصوص يحاولون سرقتها، فقام بمحاولة التصدي لهم، دفاعا عن مقر عمله، إلا أنهم لاذوا بالفرار، ودهسوه بالسيارة أثناء هروبهم، ما أدى إلى مصرعه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وجاري تكثيف الجهود لملاحقة وضبط المتهمين.
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