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غادة والى تشارك فى إطلاق التقرير العالمى لمكافحة جرائم الحياة البرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة غادة والى مدير مكتب الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات يوم الجمعة المقبل في حفل إطلاق التقرير العالمي الخاص بمكافحة جرائم الحياة البرية لعام 2020.

وقال بيان للامم المتحدة اليوم الاثنين، من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا إن الحفل سيشارك فيه نخبة من القيادات الدولية المعنية بالتعاون الدولي والتنمية فى الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة منهم أستريد شوماكر مدير التنمية المستدامة العالمية في ادارة البيئة بالمفوضية الأوروبية وإيفون هيغيرو الأمين العام لاتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وذكر البيان أن الحفل سيتضمن العرض الأول لفيلم وثائقي مدته ثلاث دقائق حول معالجة جرائم الحياة البرية في أفريقيا.
 

 

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