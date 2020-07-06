شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم:احتساب الدرجة الأعلى حال كتابة الطالب إجابتين وتصحيح أي اجابة بالمسودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق على مستوى الجمهورية، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، وفى بداية الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بالسادة الحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع لمناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد نائب الوزير على ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

وأكد حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على أن الهدف حصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال في الإجابة.

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة والذين اتفقوا على أنه تم إعداد الامتحان بناء على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

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وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازي بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح، مؤكدًا على أنه سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نموذج إجابة مادة الفلسفة والمنطق بعد تصحيح العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، و غادة رشاد مدير عام تنمية مادة الفلسفة والمنطق، و واضعي الامتحان، ومشرفين عموم التقدير امتحان مادة الفلسفة والمنطق.



