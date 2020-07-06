شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة تطالب البازارات بتقنين أوضاعها وإصدار تراخيص مزاولة المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة السياحة والاثار كافة المنشآت الفندقية التى يوجد بها محلات تمارس نشاط بيع السلع السياحية بضرورة التقدم إلى الادارة العامة للعاديات والسلع السياحية بالوزارة لتقنين أوضاعها، وحصولها على تراخيص صادرة من الوزارة طبقا للقانون المختص. وقامت غرفة السلع والعاديات السياحية بتعميم منشور على أعضائها من البازارات على مستوى الجمهورية يتضمن تعليمات وزارة السياحة والآثار، وناشدتهم بسرعة التقدم للحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة العمل تجنبا لأى عقوبات.

وكانت غرفة محال السلع السياحية قد ابلغت البازارات فى جميع انحاء الجمهورية باشتراطات العمل، بالتزامن مع عودة السياحة الدولية فى ثلاث محافظات ساحلية هى مرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وشددت على ضرورة الالتزام بها.

وأصدرت وزارة السياحة والاثار ضوابط استئناف من خلال كتيبين باللغتين الإنجليزية والعربية يتضمنان كافة الضوابط التي اعتمدتها الوزارة لعودة السياحة الدولية لعرضها بالأسواق السياحية المختلفة وتعريفهم بما تقوم به مصر من جهد لضمان رحلة آمنة لزائريها، تلك الاجراءات حظت بإشادة من منظمي الرحلات حول العالم بما يبشر بالعودة السريعة لحركة السياحة الي مصر، وتلك الضوابط شهدت جهدا كبيرا حتي تخرج بتلك الصورة المشرفة للسياحة المصرية.

واشتملت الضوابط على كافة الاجراءات التى سيقابلها السائح خلال رحلته لمصر بداية من المطار وحتى عودته لوطنه، كذلك الإجراءات الاحترازية داخل الفنادق والمنتجعات، وتلك التى تتم فى المطاعم والبازارات والمواقع الاثرية، وذلك بهدف حماية السائح والعاملين بالقطاع معا.

وتضمنت الشروط وفقا لمنشور الغرفة:

1. توفير قفازات طبية وكمامات جديدة بالمحال للعملاء لارتدائها والتخلص منها بطريقة امنة.

2. وضع ملصقات على الارض لتحديد أماكن الوقوف فى الصفوف للحفاظ على المسافات الآمنه، بين الاشخاص.

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3. وضع لافتات داخل المحال للتنبيه بعدم لمس المعروضات.

4. توفير أدوات وقاية شخصية لجميع العاملين من معقمات ومطهرات وغيرها.

5. توعية العاملين بالمحال بجميع المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والوقاية منه وكافة التدابير الواجب اتباعها لعدم الاصابة. 6. اخطار وزارة الصحة والسكان فورا بأى حالة اصابة او اشتباه فى الاصابة بين العاملين.

7. التزام العاملين بارتداء الكمامات طوال ساعات العمل.

8. تعقيم وتطهير الاسطح بصورة منتظمة.

9. اتخاذ أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر فى تطبيق الاجراءات حفاظا على صحة العاملين والرواد.