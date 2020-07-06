الرئيس يبعث برقيتى تهنئة لجمهورية القمر ومالاوى بمناسبة عيديهما القوميين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

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