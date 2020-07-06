شكرا لقرائتكم خبر عن "فقه القواعد الكلية".. فى اليوم الثانى لتدريب أئمة الأوقاف عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، محاضرة اليوم الثانى لتدريب أئمة وزارة الأوقاف، عن بعد، وذلك بمشاركة 100 إمام من محافظتي القاهرة وأسيوط.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحاضرة تركزت على جانب كبير من المناقشات العلمية حول كتاب فقه القواعد الكلية بين المحاضر والمتدربين، مما أوضح مدى التفاعل والاهتمام بموضوعات النقاش، حيث يهدف الكتاب إلى بيان أثر فهم قواعد الفقه الكلية في نقل دارسي العلوم الشرعية من دوائر الحفظ والتلقين إلى مناهج الفهم والتفكير، وفتح آفاق التجديد من خلال رفع القداسة عن غير المقدس من الأشخاص والآراء البشرية، وقصر التقديس على الذات الإلهية وعلى كتاب الله (عز وجل) وسنة نبيه (صلى الله عليه وسلم).

كما يهدف إلى بيان أن الأحكام الفقهية الجزئية المستنبطة باجتهاد المجتهدين في قراءة النصوص ليست قرآنا، وأن بعضها قابل للتغير وفق مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والأشخاص.

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كما أن الجزئيات لا تكاد تنحصر لكثرة ما يستجد منها، مما يتطلب التعمق في دراسة مفاتيح العلم وأدوات الاجتهاد والفهم من خلال دراسة : علم أصول الفقه ، وقواعد الفقه الكلية، وفقه المقاصد، وفقه الأولويات، وفقه الواقع، للتعامل مع كل الجزئيات المستجدة والمستحدثة برؤية عصرية مستنيرة واعية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أن وزارة الأوقاف تواكب العصر والتقدم العلمي فتقدم أروع النماذج في قضية التدريب عن بعد حيث تقدم برنامجًا علميًا متميزًا للأئمة والدعاة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، وبذلك تنشر الفكر الوسطي الصحيح على مستوى واحد بين علمائها وأئمتها متمنيًا لجميع الأئمة امتثال هذا البرنامج العلمي الأصيل ونشر الفكر والوعي بين جميع أفراد الشعب.