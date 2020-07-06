شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجوز للمريض أن يدعوا لنفسه بالموت؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الأثنين، بثا مباشراً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه: هل يجوز للمريض أن يدعوا لنفسه بالموت؟

وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين دار الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا: لا، لماذا يدعوا على نفسه بالموت، ولكن يمكن الدعوة بـ"اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرًا لي"، فأنت لا تعلم إن كنت على خير أو لست على خير، هتقابل ربنا إزاى؟

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وأضاف عاشور: لكن فى كل الأحوال لا يجب أن نلتفت إلى تلك النظرة المتشائمة، الرسول صلى الله عليه وسلم فى شدة الإيذاء له لم يدعوا على نفسه، لا يجب أن ندعوا على أنفسنا نهائى، وإينما تملكك ذلك االشعور، اجلس مع الله، وفى الأغلب من يشعر بذلك يجد أن السعادة فى الأموال، لكن هذه نظرة قاصرة، فذكر الله خير، والرضا خير، فلا لليئس والإحباط، فلا ييئس من رحمة الله إلا الكافرون، وأنا لست مع الدعاء على النفس.

وتابع: كيف أفوت وقتا يمكن أن أجلس مع الله، لا تتجه إلى النظرة الضيقة للحياة.