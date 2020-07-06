وزير الأوقاف: قصر الصلاة بالحسين على النصف الغربى من المسجد فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن إعادة فتح المسجد للصلاة جزئيا سيكون في النصف الغربي من المسجد وهو الجزء البعيد تماما عن الاتصال بالمقام حفاظا على الجميع ، ودفعا لأي جدل يحدث بين بعض المصلين والقائمين على شئون المسجد أو محاولة أي من المصلين تكرار ما حدث ، وعلى أن تقدم مديرية أوقاف القاهرة خطة تفصيلية محددة بالأسماء والمسئوليات ومسئولي المتابعة بالمديرية ومهامهم غدا الثلاثاء ، وتكون إعادة الفتح الجزئي فجر الأربعاء المقبل. وكان مسجد الإمام الحسين بالقاهرة أول مخالفة منذ فتح المساجد وتحديدا بين المساجد الكبرى، حيث قررت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الشيخ خالد خضر، غلق المسجد وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق على خلفية عدم التزام عدد من المصلين بالضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف. وقالت وزارة الأوقاف تعليقا على أسباب القرار أنه جاء نتيجة الخروج عن الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها، فيما جاء قرار إحالة الأئمة والعاملين للتحقيق لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى الموكل إليهم. وقالت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، إن قرار إعادة الفتح جاء بناء على تقرير اللجنة التي تم تشكليها لمعاينة الإجراءات التي انخذتها مديرية أوقاف القاهرة لمنع تكرار ما حدث من بعض مرتادي المسجد عقب إحدى الصلوات بمخالفة تعليمات الأوقاف ومحاولتهم الاستعاضة عن زيارة المقام بالوقوف على الحائط الخارجي له ، وبعد إتمام التحقيق وما ترتب عليه من محاسبة كل من ثبت تقصيره بما في ذلك من إنهاء خدمة المدير الإداري للمسجد، وبناء على ما تم من عمل حرم آمن يعزل مكان الصلاة عزلا تاما عن المقام ، و على قيام مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد كاملا ، ونظرا لما للمسجد من مكانة كبيرة في نفوس المصريين جميعا ومحبي آل بيت سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مشارق الأرض ومغاربها.

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