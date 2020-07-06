مجهود كبير وشاق دام 3 أشهر.. عبد العال يشيد بدور وزيرة الصحة في مواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهًا التحية إلى الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، لجهودها الكبيرة ودروها في مواجهة فيروس كورونا، إننا نحيِّي وزيرة الصحة ونشد علي يديها بعد المجهود الكبير والشاق الذي دام لمدة 3 أشهر.

وأضاف عبد العال، خلال كلمته في الجلسة العامة، اليوم الإثنين: "تحملت وزيرة الصحة خلال 3 أشهر مسؤولية المواطنين في 27 محافظة، كما تحملت مسؤولية 100 مليون مواطن في ظروف صعبة".

Advertisements

ويناقش البرلمان حاليًّا مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

يستهدف المشروع الذي يأتي تفعيلًا لتكليفات القيادة السياسية للحكومة برعاية الأطقم الطبية في ظل الجهود المبذولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا بزيادة البدل عن مخاطر المهنة، وذلك على النحو التالي: 1225 جنيهًا للأطباء البشريين، و875 جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، و790 جنيهًا لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

كانت لجنة الصحة بمجلس النواب قد أجرت تعديلًا على مسمى بدل العدوى، ليصبح بدل المهن الطبية.