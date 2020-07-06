"أونلاين".. "الصحفيين": قرعة علنية لشقق الإسكان الاجتماعي السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قررت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين برئاسة محمد سعد عبدالحفيظ، إجراء قرعة علنية "أونلاين" على وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم الاثنين، أنها ستجرى القرعة "أونلاين"، السبت القادم الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك على الزملاء الذين تقدموا لحجزها في يناير الماضي.

وأضافت لجنة الإسكان، أن القرعة تجرى "أونلاين"، في حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس لجنة الإسكان محمد سعد عبدالحفيظ و أعضاء مجلس النقابة.

كما أوضحت اللجنة أن إجراءات القرعة ستنقل على صفحة لجنة الإسكان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى تكون متاحة أمام الجميع.