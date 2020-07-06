"مش ممكن كده".. "عبدالعال" يناشد النواب بالتباعد الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: جدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مناشدته للنواب خلال الجلسة العامة بالالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. وقال "عبدالعال" للنواب:"مش ممكن اللى بتعملوه ده، انتم بتتعاملوا ولا كأن في أي حاجة"، مضيفا: "لابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا" يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، سبق وناشد النواب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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