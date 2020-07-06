أبرزها "طرق المتحف المصري الكبير".. مدبولي يتفقد عددًا من المحاور المرورية بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عددًا من المحاور المرورية الجديدة بمحافظة الجيزة، التي يتم تنفيذها؛ بهدف تيسير حركة المرور في المحافظة، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشملت الجولة تفقد أعمال توسعة وتطوير شارع "الزعيم الراحل أنور السادات- ترسا سابقاً"، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من اللواء أحمد راشد حول الموقف التنفيذي "لمشروع إنشاء وتوسعة وتطوير الشارع"، لافتاً إلى أنه في ضوء البدء في تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بشارع الهرم ولتخفيف الضغط المروري على شارعي الهرم وفيصل، وإيجاد بديل لهما، فقد تم اختيار الشارع ليكون هو البديل، حال الإغلاق الجزئي أو الكلي لبعض المناطق، إلى جانب خلق انسياب مروري، وتنفيذ خط التنظيم للشارع، وخلق مجتمع حضاري بعيداً عن العشوائية، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع.

وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع، الذي تبلغ تكلفته 350 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الجيزة أنه تم تنفيذ 41 قرار إزالة تعد على خطوط التنظيم في المرحلة الأولى من المشروع، من محور المريوطية حتى شارع المحولات، ونزع ملكية وهدم 161 عقارًا متوسط ارتفاعاتها 15 مترًا بالمرحلة الثانية بالمشروع في المنطقة من شارع المحولات حتى شارع عثمان محرم، وتم رصف المرحلة الأولى بعرض 40 مترًا وطول 2 كيلومتر.

وعرض المحافظ جانباً تفصيلياً من مراحل المشروع، حيث تناول أعمال إنشاء وتوسعة وتطوير شارع المحولات، لافتاً إلى أن الشارع يبلغ طوله 450 مترًا ويعد الرابط بين شارع الهرم وشارع "السادات- ترسا سابقاً" ويتم توسعته ليشكل أحد محاور نقل الحركة من شارعي الهرم وفيصل إلى شارع "السادات- ترسا سابقاً" الجاري تنفيذه، موضحًا أنه تم تحديد الملكيات للشارع بالتنسيق مع هيئة المساحة، كما تم إزالة المنشآت المتعدية على الملكية العامة، ونقل المرافق، والبدء في أعمال الرصف والتوسعة ليصبح الشارع بعرض 40م بدلًا من 17م.

وخلال جولته التفقدية، توقف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له لتفقد "المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع تطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير والذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، نظراً لضخامة هذا المشروع القومي والذي يعد مقصداً للسياح من مختلف الدول في ظل ما تتمتع به مصر من حضارة عريقة ومتنوعة، وبالتالي كان ضرورياً العمل على تخفيف حدة الزحام والكثافات من حوله لضمان سيولة الحركة المرورية وتسهيل وصول السياح إليه.

Advertisements

وخلال الجولة التفقدية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول الموقف التنفيذي لتطوير طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي في المسافة من ميدان الرماية وحتى الطريق الدائرى الأوسطي بطول 16 كم وتطوير محور المنصورية.

وفي ما يخص تطوير طريق القاهرة/الفيوم الصحراوي، تمت الإشارة إلى أن نسب التنفيذ الخاصة بالقطاع الأول بطول 9,5 كم( في المسافة من الدائري الأوسطي حتى تقاطعه مع طريق الواحات) بلغت 94% في الإتجاه الشرقي و75% في الإتجاه الغربي، وبالنسبة للقطاع الثاني بطول 2 كم( في المسافة من تقاطع طريق الواحات حتى نهاية تعديل مسار طريق الفيوم)، تم التنويه إلى الانتهاء من 72% في الاتجاه الشرقي و70% في الاتجاه الغربي.

أما بالنسبة للقطاع الثالث بطول 4,5 كم (من نهاية تعديل مسار طريق الفيوم حتى ميدان الرماية) فقد تم الانتهاء من 50% في الاتجاه الشرقي، و25% في الاتجاه الغربي. كما تمت الإشارة إلى الإنتهاء من تنفيذ 97% من نفق طريق الفيوم مع الطريق الدائري.

وفي ما يخص توسعة وتطوير محور المنصورية تمت الإشارة إلى الانتهاء من 53% منه، حيث تم تنفيذ 60% من أعمال الطريق الرئيسي، و25% من أعمال طريق الخدمة الجنوبي، و39% من كوبري تقاطع المنصورية مع شارع الهرم، و60% من كوبري تقاطع المنصورية مع شارع فيصل.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي بتفقد "الموقع العام لتطوير محور المنصورية" بطول 2,5 كم من تقاطعه مع شارع الهرم وحتى الطريق الدائري (القوس الشمالي)، والذي تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذه.

وفي ما يخص مشروع نفق تقاطع الطريق الدائري مع طريق الفيوم، تم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع والذي يتكون من 3 محاور بطول 54 م وعرض 47م بعدد 6 حارات مرورية لكل اتجاه بإجمالي 5000 م3 خرسانة و1550 طن حديد.

وتم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمشروع كوبري تقاطع محور المنصورية مع طريق الفيوم، والذي يتكون من كوبري بطول 700 متر وعرض 10 أمتار، وبه عدد 3 حارات مرورية بإجمالي 9000م3 خرسانة و3500 طن حديد. وكذا عرض الموقف التنفيذي لمشروع كوبري تقاطع محور المنصورية مع شارع الهرم، والذي يتكون من كوبري بطول 531 متراً وعرض 21 متراً وعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه، بإجمالي 8800م3 خرسانة و3400 طن حديد، و710 أطنان معدنية.