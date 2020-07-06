22 رحلة تغادر مطار القاهرة تقل 2023 راكبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، 22 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالخارج وعلى متنها 2023 راكبًا، وذلك بعد عودة حركة الطيران المنتظم بالمطارات المصرية تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر شهدت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، مغادرة 22 رحلة دولية في طريقها لعدة دول بالخارج ، منها فرنسا، إيطاليا، هولندا، ألمانيا، النمسا، الكويت، السعودية، الإمارات، البحرين، أثيوبيا، عمان، السودان، اليمن.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس.