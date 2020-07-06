"التعليم": امتحان الفلسفة واضح الصياغة وشامل جميع أجزاء المنهج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت لجنة وضع امتحان مادة الفسلفة والمنطق، ومشرفو عموم التقدير للمادة، إنه تم إعداد الامتحان بناء على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قِبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية.

وأضافت اللجنة، خلال بيان لها اليوم الإثنين، أن الامتحان احتوى على جميع المستويات المعرفية، وأنه شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

ووجه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح، وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح، مؤكدًا أنه سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نموذج إجابة مادة الفلسفة والمنطق بعد تصحيح العينة العشوائية.

جاء ذلك في اجتماع حضره، اليوم، الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وغادة رشاد مدير عام تنمية مادة الفلسفة والمنطق، وواضعو الامتحان، ومشرفو عموم التقدير امتحان مادة الفلسفة والمنطق.