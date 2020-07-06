مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على تعديلات زيادة بدلات الأطقم الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، من حيث المبدأ، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والقوي العاملة، والتضامن الاجتماعي، والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.

ويشمل القانون العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.