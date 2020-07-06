الكلاب كشفت الجريمة.. حبس 3 أشخاص بتهمة قتل مقاول ودفنه بالجبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي

أمر المستشار محمد صلاح رئيس نيابة الصف وأطفيح بحبس 3 متهمين 4 ايام علي ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل مقاول ودفنه بالمنطقة الجبلية لخلاف مالي بينهم.

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل الجريمة كاملة حيث تبين أن خلافا وقع بين 3 أشخاص ومقاول توجد بينهم معاملات مالية بسبب العمل في مجال المقاولات.

وأضافت التحقيقات أن بداية الكشف عن الجريمة كانت بتلقي مباحث أطفيح بلاغا بنهش الكلاب الضالة جثة آدمية وسط المنطقة الجبلية، انتقلت على الفور قوة امنية برئاسة المقدم احمد عكاشة رئيس مباحث اطفيح وتم استخراج الجثة بعد اخطار النيابة العامة وتبين أنها في حالة تعفن رمي مدفونة منذ ما يقارب 72 ساعة وانها لذكر في العقد الرابع من العمر.

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أوضحت التحقيقات والتحريات أن المجني عليه يعمل مقاول ومبلغ بتغيبه قبل العثور عليه بيومين، ونجحت جهود البحث في التوصل لهوية الجناة بعدما تبين وجود خلافات للقتيل مع آخرين، حيث تم تحديد هويتهم وهم 3 أشخاص قاموا باستدراجه للمنطقة الصحراوية بحجة حل الخلاف بينهم وما إن ابتعدوا وسط الجبل قاموا بتقييد حركته وخنقه حتى فارق الحياة.

وتولى المتهمين عملية الحفر ودفن الجثة لاخفاء الجريمة إلا أن الكلاب الضالة نبشت القبر فكشفت الجريمة.

وجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.