مصادرة 2 طن سلع غذائية فاسدة داخل ثلاجة بالخليفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة 2,250 طن "أسماك– مفروم لحوم- كبده- سجق" فاسدة وبدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمنطقة الخليفة. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة "بدون ترخيص" لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الخليفة لحيازته (2,250 طن "أسماك– مفروم لحوم- كبده- سجق") بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين،تمهيداً لطرحها للبيع لجمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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