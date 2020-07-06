ضبط صاحب مكتب لتزوير المحررات الرسمية وترويجها في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، صاحب مكتب بالبحيرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تقليد المحررات الرسمية وترويجها لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (مالك مكتب تصوير مستندات- مُقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة) بتزوير وإصطناع شهادات منسوب صدورها لبعض الوحدات المحلية التابعة للمحافظة تُفيد التصالح فى مخالفات البناء وبيعها للمواطنين الصادر ضدهم مخالفات بناء للتهرب من سداد المبالغ المالية قيمة تلك المخالفات مقابل تحصله على مبالغ مالية متخذاً من دائرة مركز كوم حمادة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته 70 شهادة تصالح فى مخالفات بناء منسوب صدورها لبعض الوحدات المحلية التابعة للمحافظة، 2 شهادة منسوب صدورها لهيئة تدريب إحدى الجهات ، 2 شهادة ميلاد بدون بيانات، 28 شهادة صحية منسوب صدورها للمستشفيات العامة وهيئة التأمين الصحى بالبحيرة، 3 خطابات بدون بيانات منسوب صدورها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.

كما ضبط 4 شهادات تفيد الحصول على مؤهلات جامعية مختلفة "بدون بيانات" منسوب صدورها لجامعات حكومية مختلفة وجهاز كمبيوتر بمشتملاته وطباعة ألوان.

بمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات وقيامه بتزوير وإصطناع المحررات الرسمية بإستخدام الأجهزة المضبوطة بقصد بيعها مقابل مبالغ مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.