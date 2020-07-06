"غرفة المشورة".. تؤجل تجديد حبس المتهمين بقضية "المحور الإعلامي للإخوان" لـ19 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت غرفة المشورة، بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، نظر أمر تجديد حبس 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المحور الإعلامي للإخوان"، لجلسة 19 يوليو؛ لحضور المتهمين من محبسهم.

المتهمون هم: عادل أحمد صبري، وإبراهيم يوسف عبد الحفيظ، وحسام الدين مصطفى أحمد، وأبو القاسم أحمد رضا، ومحمد أسعد أحمد بركات، وعبد الفتاح محمود عبد الفتاح، وياسر فتحي بسيوني، وحسني محمود بشير، وفريد شوقي عبد الحميد، وأحمد كمال عثمان، وإسلام محمد سامي محمد، ورباب إبراهيم محمد.

وأسندت النيابة إلى المتهمين بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، عدة جرائم ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما وجهت النيابة إلى المتهمين تهمة نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.