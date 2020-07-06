ضبط موظف بريد بشمال سيناء استولى على الحوالات لمدة 72 ساعة قبل إرسالها لأصحابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بريد بشمال سيناء لاستغلال موقعه الوظيفي، وتلقى حوالات بريدية من المواطنين وتركها على حسابه الشخصي قبل إرسالها لمستحقيها للاستفادة من الأرباح.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام موظف بأحد مكاتب البريد بمحافظة شمال سيناء بإستغلال موقعه الوظيفي والقيام بتلقي قيمة الحوالات البريدية من المواطنين راغبي إرسالها على حسابه الشخصي وتركها لمدة 72 ساعة مستفيداً من الأرباح خلال تلك الفترة وإرسالها لمستحقيها عقب ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

وتبين أن حجم تعاملاته خلال 6 أشهر طبقاً للفحص المستندي بلغت إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.