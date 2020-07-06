7 ديسمبر.. نظر طعن 105 متهمين في أحداث عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: حددت محكمة النقض جلسة 7 ديسمبر المقبل طعون 105 متهمين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة على الأحكام الصادرة بحقهم والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات. جاء تحديد الجلسة بعد قبول الطعن شكلا. وعاقبت محكمة جنايات القاهرة في وقت سابق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.

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