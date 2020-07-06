مصر | "هموت يا ماما مشنوق".. تفاصيل جديدة حول طفل المطرية ضحية "تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر "هموت يا ماما مشنوق".. تفاصيل جديدة حول طفل المطرية ضحية "تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت نيابة المطرية اليوم الأثنين لأقوال والدة الطفل المنتحر داخل غرفته شنقا بسبب لعبة تحدي الشنق الموجود على تطبيق التيك توك.

وقالت والدته أمام النيابة أن نجلها كان متفوق دراسيا وكان يتميز بالهدوء والأخلاق، وكان مثل باقى الأطفال فى مثل سنه يقوم بتطبيق الألعاب على هاتفه الخاص، ولكنها فوجئت بعد وفاته ولم تكن بعلم بتحميله للعبة تحدى الشنق على برنامج التيك توك تدعو لمسابقة لمن يمكث مدة أطول على المشنقة ومارس اللعبة في تحدى وأن الأطفال هما ضحية هذة الألعاب.

وأضافت والدته أنه فى الفترة الأخيرة بدأ بالتغير فى طباعه فبدا بالانعزال والانطواء داخل غرفته، وولكن بين وقت وأخر كان يأتى اليها ويقول " أنا هموت يا ماما مشنوق "، ولكنها كانت تغضب منه وتعاقبه وتقول له "عيب يا محمد إيه الي بتقوله ده"، وكانت لا تعلم عن هذه اللعبة الذى وقع نجلها ضحيتها، وقالت أن يوم الواقعة كانت تؤدى صلاة العشاء وبعد الانتهاء ذهبت للاطمئنان على نجلها ولكنها فوجئت به معلقا بحبل فى سقف الغرفة ومشنوق.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة المطرية إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة طفل مشنوقا داخل منزله بشارع محمد حسن الشحات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "محمد حسين" طفل في بداية العقد الثاني من عمره، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبطت 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

وفي سياق آخر، ضبطت الأجهزة الأمنية، 1345 قضية تموينية متنوعة، و11036 قضية سرقة تيار كهربائي، و78 قضية في مجال "الضرائب العامة"، خلال 24 ساعة.

وجاء ذلك إثر حملات مكثفة لأجهزة وزارة الداخلية، بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وفي سياق أخر.. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طالب بجامعة بنى سويف، مقيم بمحافظة المنيا وينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية لقيامه بإنشاء "هاشتاجين" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يحرض فيهما المتابعين على عدم النزول لأداء امتحانات الثانوية العامة، وإسقاطه على قرار وزير التربية والتعليم‏ لإجرائه امتحانات الثانوية العامة على الرغم من انتشار فيروس "كورونا".

‏بالفحص تبين احتواء الهاتف المحمول للمذكور على بعض الصور والمقاطع لاعتصام رابعة المسلح ومسيرات لعناصر الجماعة الإرهابية، وأن والده من عناصر الجماعة الإرهابية ومحبوس على خلفيه تورطه في حريق محكمه بنى مزار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لتولي التحقيقات.