مصر | مصدر قضائي: صفوت الشريف يسلم نفسه غدا لمحكمة النقض

صرح مصدر قضائي مطلع بأن حضور صفوت الشريف غدا أمام محكمة النقض وجوبي وملزم حتي لا يسقط طعنه المقدم منه علي الأحكام الصادرة ضده وأسرته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

وأكد المصدر أن صفوت الشريف من الضروري أن يحضر ويسلم نفسه لقائد الحرس بدار القضاء العالي أولا والذي يقوم بدوره بإخطار الإدارة بمحكمة النقض والدائرة المختصة وعمل محضر بتسليم نفسه وعليه تنظر المحكمة الطعن المقدم منه وفيما عدا ذلك يسقطن طعنه وكأنه لم يكن وتصبح الأحكام الصادرة ضده واجبة النفاذ غير قالبة للطعن عليها مرة أخري.

ومن الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تنظر غدا دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محكوم عليه - طاعن" وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " وإقبال محمد عطية " خصم مُدخل " وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف " خصم مُدخل " "محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن"، وذلك ضد النيابة العامة.