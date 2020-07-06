مصر | تفاصيل سقوط عاطل وطالب جامعي لاتجارهما في مخدر الموت بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل سقوط عاطل وطالب جامعي لاتجارهما في مخدر الموت بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل سقوط عاطل وطالب جامعي، في قبضة رجال المباحث، إذ تبين اتجارهما في المواد المخدرة، وحيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة

وأوضحت التحقيقات، أن العاطل والطالب يروجان لتلك التجارة على عملائهم بالمنطقة، فضبط بحوزتهما على كميات من المخدر، وميزان، و١٨ ألف جنيه مقابل الاتجار، وهاتف محمول.

وأمرت النيابة، ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

وتمكن ضباط مباحث قسم العجوزة، من ضبط عاطل وطالب جامعي حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازتهما على ٣٦ جرام من مخدر الفودو، وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهمان بالاتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الآيس

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وفي سياق آخر، تحقيقًا للربح السريع، أقدم عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه بمنطقة البدرشين بالجيزة، فسقط في قبضة رجال المباحث، وقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حجزه ٢٤ ساعة، لحين ورود التحريات.

ووجهت النيابة العامة، للعاطل تهمه التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزله، فيما أمرت بالتحفظ على أدوات الحفر.

ونجح ضباط قسم شرطة البدرشين التابع لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل حاول التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بدائرة القسم.

كانت البداية بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين تفيد قيام "أحمد. م.أ" عاطل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله بدائرة القسم.