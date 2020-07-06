مصر | صفوت الشريف أمام محكمة النقض غدا بـ"الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر صفوت الشريف أمام محكمة النقض غدا بـ"الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غدا دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الاعلام الأسبق ورئيس مجلس الشوري في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وذلك علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.

قيد الطعن برقم 1264 لسنة 89 ق والمرفوع من محمد صفوت محمد يوسف الشريف "محكوم عليه - طاعن" وايهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف "خصم مُدخل" وإقبال محمد عطية "خصم مُدخل" وإيمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف "خصم مُدخل" "محكوم عليهم بالرد في مواجهة الطاعن"، وذلك ضد النيابة العامة.

تعقد الجلسة بمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد سامي ابراهيم نائب رئيس محكمه النقض وعضوية المستشارين الاعضاء هادي عبدالرحمن ورأفت عباس وهشام الجندي و4هشام والي ومحمود ابراهيم وعصام الدين خليل ويونس سليم واحمد مقلد وبسكرتارية احمد سيف الدين ومصطفي فيصل.