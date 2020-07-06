مصر | لهذا السبب.. تجديد حبس 3 من أسرة منار سامي "فتاة تيك توك"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. تجديد حبس 3 من أسرة منار سامي "فتاة تيك توك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المحامي أشرف فرحات، أن قاضي المعارضات، بمحكمة كفر شكر في بنها، أمر بتجديد حبس "أميرة" و"أحمد"، شقيقي فتاة التيك توك "منار سامي"، ووالدها، 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة خلال جلسة تجديد حبس "منار"، فى اتهامها بالتحريض على الفسق.

وكشفت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة بنها، في قضية منار سامي، المتهمة بنشر الفسق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة واجهتها بالحسابات المنسوبة لها على موقعي "إنستجرام" و"التيك توك"، وأقرت المتهمة بملكيتها لهما.

مقاطع جنسية

Advertisements

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" أن النيابة عثرت على 4 هواتف محمول بحوزة منار، وأحد الهواتف عليه مقاطع جنسية، لافتة إلى أن منار سامي كانت تستدرج الشباب من خلال حسابها على موقع نشر الصور "إنستجرام" وتجري معهم محادثات (شات)، ثم يتواصلون عبر موقع "التيك توك" من أجل التواصل عبر تقنية الفيديو، وبعد تطور العلاقة يلتقيان ثم يقيمان علاقات جنسية مقابل المال.

وأشارت المصادر، إلى أن محتوى هذه الفيديوهات جنسي وخادش للحياء، وعبارة عن محادثات جنسية تمت عن طريق الفيديو لاستقطاب الشباب، مقابل الحصول على المال.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبطها هي والشاب "عبد العزيز" الشهير بزيكا أمام الكافتيريا ببنها وبحوزتهما سلاح أبيض، و١٠٠ قرص من مخدر التامول، وفور رؤيتهما لمباحث الآداب ألقى بالسلاح بعيدًا.

وكشفت أن الشاب "زيكا" يعمل محاميا سابقا، وسبق اتهامه بقضايا آخرى، واعترف بحوزته لمخدر التامول، بقصد الاتجار، وعن السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.