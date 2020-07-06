أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور)

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعي be safe (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير باشراك الشباب في بناء الوطن وتنميته، مبينا أن الشباب المصري هم قوة هذا الوطن ومستقبله ومشارك فاعل فى العمل المجتمعي لحماية بلده.

وأثنى "صبحي" خلال تكريمه اليوم للمتطوعين في مبادرة be safe والتي أطلقتها الوزارة على الدور الكبير الذي قام به المتطوعين في توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

شهد التكريم نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، دينا فؤاد رئيس الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، جيهان حنفي مدير عام الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.

يذكر أن المشاركين في be safe من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.

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