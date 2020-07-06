أخبار مصر | التعليم تناقش إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية

عقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا مع مشرفين عموم التقدير لمادة الفلسفة والمنطق، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحان مادة الفلسفة والمنطق للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

وأكد حجازي، ضرورة الاتفاق على القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، موجهًا بمراعاة دقة تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد فإذا كانت تظليل الطالب علي إجابتين بدون شطب على أي إجابة فيكون إجابة الطالب خطأ، أما إذا قام الطالب بشطب إجابة منهما فيتم تصحيح الإجابة المظللة وإعطائه الدرجة عليها، مضيفًا أنه عند كتابة الطالب إجابتين في الأسئلة المقالية يتم تصحيح الإجابتين ويحصل الطالب على الدرجة الأعلى، وكذلك تصحيح أي اجابة بالمسودة.

وشدد حجازي على ضرورة الالتزام بنموذج الإجابة، مشددًا على أن الهدف حصول كل طالب على حقه وعدم نقص الدرجات إلا في حالة الإخلال في الإجابة.

Advertisements

وخلال الاجتماع قامت لجنة وضع الامتحان بمناقشة أسئلة الامتحان مع مشرفي عموم التقدير للمادة والذين اتفقوا على أنه تم إعداد الامتحان بناء على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام تنمية المواد الفلسفية، واحتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، والأسئلة واضحة الصياغة.

وفى نهاية الاجتماع قام الدكتور رضا حجازي بتوجيه التحية والشكر لأعضاء لجنة واضعي الأسئلة، موجهًا بضرورة التزام السادة مقدري الدرجات بالتباعد الاجتماعي في لجان التصحيح وعدم تصوير أي أوراق أو أشخاص في أماكن التصحيح، مؤكدًا على أنه سيتم اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نموذج إجابة مادة الفلسفة والمنطق بعد تصحيح العينة العشوائية.

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، والأستاذة غادة رشاد مدير عام تنمية مادة الفلسفة والمنطق، والسادة واضعي الامتحان، والسادة مشرفين عموم التقدير امتحان مادة الفلسفة والمنطق.