أخبار مصر | مرض نادر يضرب ولاية فلوريدا بأمريكا.. تفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر مرض نادر يضرب ولاية فلوريدا بأمريكا.. تفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت ولاية فلوريدا الأميركية، عن ظهور مرض نادرة، يتسبب بتآكل الدماغ، حسبما ما ذكرت وزارة الصحة بالولاية في بيان صحفي.

وقالت هيئة الصحة: إنه تم رصد حالة مؤكدة لـ"نجلريا فوليري"، وهي أميبا مجهرية أحادية الخلية، بمقدورها إصابة الدماغ وتدميره، وذلك من خلال التهابات خطيرة.

وتنتشر هذه الأميبا في المياه العذبة الدافئة كالبحيرات والأنهار والبرك منذ العام 1962، وقد تم رصد 37 حالة لها في فلوريدا، وأحدثها في مقاطعة هيلزبورو.

ونوهت هيئة الصحة، بضرورة توخي الحذر عند السباحة في المياه العذبة، موضحا أنه يمكن تقليل فرص الإصابة بهذه الأميبا عبر تجنب ملامسة الأنف للمياه، حيث تدخل الأميبا عادة للجسم عبر التجويف الأنفي، والحرص على تنظيف الجيوب الأنفية بالمحاليل الطبية المخصصة لهذا الغرض، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

الأميبا آكلة الدماغ:

تعتبر طفيليات من نوع الأوليات وحيدة الخلية، تنتشر بشدة في البحيرات الراكدة وتنتقل إلى الخضروات المورقة من خلال السماد العضوي المستخدم من المخلفات الآدمية ومياه الصرف الصحي التي تنتقل إلى الخضروات.

ولا يتجاوز حجمها 8-15 ميكرومتر، فهي من الاحجام الصغيرة جدا، وتفضل هذه الكائنات العيش في المياه الدافئة، وتتغذى على الجراثيم الموجودة فيها، وتنتشر خاصة في البحيرات والأنهار والمسابح غير المعقمة بشكل جيد، بالإضافة إلى تواجدها في المياه الناتجة عن بعض المصانع وأحواض الأسماك وأحيانا في التربة.

طرق انتقال العدوى:

تنتقل إلى الإنسان بسهولة من خلال تناول الأكل الملوث، وخاصة السلطة الخضراء دون غسل الخضروات جيدًا، كما تنتقل عند السباحة في البرك الملوثة خاصة.

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وتدخل الأميبا آكلة الدماغ الجسم عن طريق الأنف أثناء ممارسة السباحة، وتكمن خطورتها باعتبارها من الكائنات المميتة أيضا، فنسبة الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بها هي 97%.

أعراض الإصابة بالأميبا:

وتشمل أعراض الإصابة بالأميبا تغيرات في الشم والتذوق والصداع والحمى والغثيان والتقيؤ وتصلب الرقبة، بينما تشمل الأعراض الثانوية الهلوسة والارتباك وعدم التركيز والترنح أو خراج في المخ وهنا تكون في أخطر صورها.

ويتطور المرض بسرعة خلال أسبوع فقط، ويؤدي الي الوفاة عادة في فترة من 7 أيام إلى 14 يوما.

كيف تنتقل الأميبا إلى المخ

وقد تنتقل إلى المخ من خلال السير مع الدورة الدموية بطريقة عكسية وتهاجم الأميبا الدماغ والجهاز العصبي المركزي وتسبب مرض التهاب السحايا الأميبي الأولي نتيجة انخفاض مناعة وتسبب الوفاة.

الوقاية:

تعالج الأميبا خلال أسبوع بتناول مطهر معوي، حتى لا تتحول هذه الأميبا إلى الصورة المزمنة وتهاجر إلى المخ والكبد.

ونصح الباحثين إلى عدم غمر الرأس كاملًا أثناء السباحة واستعمال سدادات الأنف أثناء الغطس، وعدم تحريك الرواسب الموجودة في قعر البرك، وتنظيف الخضروات جيدا.