أخبار مصر | تستخدمه مصر لعلاج كورونا.. الصحة العالمية تكشف مدى فاعلية هذا الدواء

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر تستخدمه مصر لعلاج كورونا.. الصحة العالمية تكشف مدى فاعلية هذا الدواء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت كبيرة المسؤولين العلميين في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناتان، أن اختبارات عقار ريمديسيفير مستمرة، وإلى الآن لا يمكن للمنظمة أن توصي باستخدام الدواء كعلاج فعال ضد فيروس كورونا.

يُذكر أن مصر بدأ استخدام "ريمديسيفير" منذ أسبوع تقريبا، لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.

وأكدت سواميناتان، لوكالة سبوتنيك الروسية، أن "المرحلة الثانية من الاختبارات ستبدأ في غضون شهرين تقريبًا، وسيستغرق استكمال المرحلة الأولى بعض الوقت، ويمكن للدول التوصية باستخدامه في الحالات الطارئة ولكن حتى الآن لا يفيد (الدواء) في الحد من الوفيات. ولا توجد توصيات رسمية من منظمة الصحة العالمية بشأن الدواء".

ووفقا لساميناتان، فإن الانتهاء من المرحلة الأولى لاختبار الدواء يشمل التحقق من فاعليته، كما ستعمل منظمة الصحة على تشكيل لجنة تحكيم لإصدار قرار عن الأدوية التي ستدخل في المرحلة الثانية من الاختبار.

وعلى وجه الخصوص يتم الاختيار بين أدوية تعزيز جهاز المناعة وأدوية مانع الخثار والأدوية القائمة على الأجسام المضادة أحادية النواة، التي تخضع في الوقت الحالي لاختبارات السلامة.

وابتداءً من مارس، يشارك كل من ريمديسيفير وهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير وريتانوفير وإنترفيرون في الاختبارات التي شملت أكثر من 4.5 ألف مريض.

وفي نهاية الأشهر الأربعة، قال خبراء منظمة الصحة العالمية، إن ريمديسيفير فقط هو الأكثر فاعلية بين جميع الأدوية المختبرة. وتمت إزالة الأدوية المتبقية من الاختبارات.

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في وقت سابق، حددت الشركة الأمريكية سعرا وقدره 390 دولارًا أمريكيا لعقار "ريمديسيفير" لعلاج فيروس كورونا المستجد

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