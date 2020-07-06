أخبار مصر | وزيرة البيئة تعلن موعد الانتهاء من المدافن الصحية للمخلفات

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تعلن موعد الانتهاء من المدافن الصحية للمخلفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعا لها، اليوم الاثنين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال اجتماع اللجنة، أنه يتم العمل على الانتهاء من المدافن الصحية والمحطات الوسيطة خلال سنتين في جميع المحافظات، مشيرة إلى أنه سيتم الانتهاء من مدافن مخلفات المصانع خلال 4 سنوات.

وأشارت "فؤاد" إلى أنه لدينا عدد من المحافظات تستطيع طرح عقود تشغيل "جمع - فرز – نقل - تدوير للقمامة" وستقوم وزارة الانتاج الحربي برفع كفاءة المصانع، ووزارة التخطيط لتوفير التمويل اللازم، ووزارة المالية ستقوم بتجهيز عقود التشغيل، والتنمية المحلية ستقوم بتجهيز وحدة التمويل المركز مع المحافظين.

وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون المخلفات يتعامل مع المحافظة كلها ولا يفرق بين الأحياء العادية والمجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ثلاث جهات منفذة.

ووافقت لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، اليوم، من حيث المبدأ علي مشروع قانون إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

Advertisements

وينشأ مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الآخرى.

ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.

كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.

ويستأنف مجلس النواب، جلساتها العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبدالعال، لمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 49 اقتراحا برغبة وإحالتها لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي لاتخاذ اللازم بتنفيذها.