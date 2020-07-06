شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الدراسات الإسلامية واللغات والترجمة وطب البنات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، لجان امتحانات كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وكلية اللغات والترجمة، وذلك في إطار متابعته الميدانية الدائمة والمستمرة للاطمئنان على سير وانتظام لجان الامتحانات بكليات الجامعة بنين وبنات.

كما تفقد رئيس جامعة الأزهر لجان امتحانات كليات فرع البنات والتي شملت زيارة لجان كليات طب البنات، والعلوم بنات بمدينة نصر .

وحرص رئيس الجامعة، خلال الجولة التفقدية على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، من أجل سلامة وصحة الطلاب والطالبات وجميع العاملين والمشاركين في العملية الامتحانية.

كما حرص رئيس الجامعة على التأكد من وجود أجهزة قياس الحرارة في جميع الكليات التي قام بزيارتها، إضافة لوجود نظام مرن يسمح بدخول وخروج الطلاب والطالبات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، بجانب تنظيم لجان الامتحانات بحيث يتم توفير مساحات بينية كبيرة بين الطلاب وبعضهم البعض.

و استمع رئيس الجامعة خلال الجولة إلى الطلاب والطالبات حيث أشادوا بالإجراءات الاحترازية اللازمة وتوفير الأدوات اللازمة والتعاون والتيسير الذي وجدوه من قبل إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، الأمر الذي سهل عليهم أداء الامتحان في جو يسوده الهدوء والاطمئنان.

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات، حيث أكد الطلاب والطالبات على أنها لم تخرج عن المنهج الذي تم شرحه، كما تأكد من تواجد أستاذ المادة التي يمتحن فيها الطلاب والطالبات للرد على أي استفسار منهم.

وقام رئيس الجامعة بتوزيع الهدايا على الطلاب والطالبات بفرعي البنين والبنات، شملت كمامات «ماسكات» وزجاجات محاليل مطهرة ومطبوعات توعوية للطلاب والطالبات، للحد والوقاية من جائحة أزمة فيروس كورونا.

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كان في استقبال رئيس الجامعة خلال الجولة بفرعي البنين والبنات عمداء ووكلاء الكليات، إضافة إلى أمين مساعد شؤون التعليم والطلاب.