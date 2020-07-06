شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط» يشيد بدور الصين الداعم للقضايا العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمن أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية متطلعا إلى مزيد من الدعم الصيني حيال هذه القضية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية ومجلس الأمن.

جاء ذلك خلال مشاركة أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين في الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني، عبر «الفيديو كونفرانس» برئاسة مشتركة لكل من أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية، وانغ يي مستشار الدولة ووزير خارجية الصين، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء للجامعة العربية.

أعرب الأمين العام في بداية كلمته في افتتاح المنتدى عن خالص تعازيه في ضحايا جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم مشيداً بالتضامن والتنسيق بين الصين والدول العربية في مواجهة هذا الوباء.

وأشار أبوالغيط في كلمته إلى أنه كان من المقرر عقد الاجتماع في المملكة الأردنية الهاشمية إلا أن الظرف العالمي الراهن حال دون تحقيق ذلك، مضيفاً أن انعقاد هذا الاجتماع بالرغم من كافة التحديات يعكس الحرص الشديد للجانبين العربي والصيني على الالتزام بعقد اجتماعات منتدى التعاون العربي الصيني الذي تأسس عام 2004 بصورة منتظمة.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة بجامعة الدول العربية، أن أبوالغيط أكد على حرص الجانبين العربي والصيني على تعميق التعاون في إطار المنتدى ليصل إلى ما يزيد عن 15 آلية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة وأن الصين أصبحت تعد ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 266.4 مليار دولار لعام 2019، هذا بالإضافة إلى توقيع 19 دولة عربية اتفاقيات ثنائية مع الصين، في إطار مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني.

وأوضح «أبوالغيط»، أنه يثمن دور جمهورية الصين الشعبية ومواقفها الداعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية متطلعا إلى مزيد من الدعم الصيني حيال هذه القضية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في المحافل الدولية ومجلس الأمن، كما أكد الأمين العام للجامعة العربية على أهمية التوصل لحلول سياسية شاملة لتسوية مختلف الأزمات العربية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا.

وذكر المصدر أن «أبوالغيط» أعرب في ختام كلمته عن أمله في الارتقاء بالتعاون العربي الصيني لمستوى القمة من خلال عقد قمة عربية صينية بما يحقق نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، ومتطلعاً إلى عقد الدورة العاشرة للمنتدى على المستوى الوزاري عام 2022 في الصين.

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وأضاف المصدر، أنه صدر عن الاجتماع ثلاث وثائق مهمة وهي «إعلان عمّان»، و«البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني بين عامي 2020 – 2022»، وكذا «البيان المشترك لتضامن الصين والدول العربية في مكافحة وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد»، حيث تعكس هذه الوثائق التوافقات والرؤى المشتركة بين الجانبين العربي والصيني حول القضايا ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون بينهما.