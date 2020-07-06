شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف صلوات القداسات وبدء صيام الدرجة الاولى بكنائس إبراشية مغاغة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت مطرانيه الأقباط الأرثوذكس بمركزي مغاغة والعدوة، شمال المنيا، الصلوات والشعائر الدينية بجميع الكنائس تزامنا مع بدء صلوات القداسات، وسط إجراءات وقائية تتعلق بالتعقيم والتباعد.

بعث الأنبا أغاثون، أسقف مطرانيه مغاغة والعدوة بالمنيا، رسالة رعوية للآباء الكهنة والشمامسة والمكرسات والخدام والخادمات واللجان الكنسية أعلن خلالها عودة الصلوات وإقامة الشعائر الدينية بالكنائس تزامنا مع نهاية صوم الآباء الرسل القديسين، بعد أن اتخذت الدولة قرارا بفتح دور العبادة، وطالب الأسقف الجميع بمراعاة الإجراءات الوقائية، والتباعد والالتزام بقرارات الابراشية في عدم إقامة الصلوات والقداسات في أيام الأحد والأعياد .

كما أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس في شمال محافظة المنيا، عن صيام من الدرجة الأولى بجميع أنحاء الإيبارشية بدأ من غدا الثلاثاء، تزامنا مع بدء صلوات القداسات، وقال الأنبا أغاثون: «طالبين مراحم الرب ليتحنن علينا وينهى أزمة وباء كورونا المستجد».

ذكر بيان صادر عن المطرانية بعنوان «رسالة رعوية مع بدء عودة صلوات القداسات وإقامة الشعائر الدينية بكنائس الإيبارشية»: أخذنا قرار اللجوء إلى الله بعودة صلوات القداسات وإقامة الشعائر الدينية في كنائس الإيبارشية وذلك في نهاية صوم ابناءنا الرسل القدسين بعد أن أتخذت الدولة والكنيسة قرارا بفتح دور العبادة، وذلك لكى يتحنن علينا الرب وعلى بلادنا العزيزة مصر وعلى كنيستنا المقدسة وعلى العالم أجمع برفع وباء كورونا المستجد وأضراره الصعبه، لذلك ليكن بقيت صوم الأباء الرسل الأطهار صوم من الدرجة الأولى بدءا من الثلاثاء حتى نهايته.