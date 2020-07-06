شكرا لقرائتكم خبر عن عميد «حقوق المنصورة»: تأجيل امتحان 12 أغسطس لتعارضه مع انتخابات «الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، عن تأجيل يوم امتحان 12 أغسطس لطلاب الدراسات العليا.

وقال «خاطر»، في منشور في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن «يوم 12 أغسطس ستجري انتخابات مجلس الشيوخ، ولذلك تقرر تأجيل امتحان هذا اليوم إلى 23 أغسطس».