شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة النائبة رشا أحمد إسماعيل من البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقالت النائبة رشا أحمد إسماعيل، النائبة المعينة بمجلس النواب، من عضوية المجلس بسبب توليها منصب بأحد المراكز الثقافية بإسبانيا. وأعلنت استقالتها، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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