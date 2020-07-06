شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الإنجيلية» تعلن تعليق فتح الكنائس حتى نهاية يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المجلسُ المليُّ الإنجيليُّ ورؤساءُ المذاهبِ الإنجيليةِ، برئاسةِ الدكتور القس أندريه زكي، رئيسِ الطائفةِ الإنجيليةِ بمصرَ، عبرَ وسائلِ التواصلِ الإليكترونيّ، تعليق فتح الكنائس حتى نهاية يوليو الجاري.

وأكدت الطائفة في بيان لها عقب اجتماع لها اليوم الإثنين، التزامها الكامل بقرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق الصلاة الأسبوعية الجماعية يومي الأحد والجمعة، وذلك لحين إشعار آخر.

و قرر المجلس بناءً على عرض توصيات تقرير اللجنة الطبية، والتي تم تشكيلها من رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وفي ضوء مناقشة أوضاع انتشار وباء كورونا حتى الآن، قرر السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية في مصر الآتي، استمرار تعليق فتح الكنائس حتى نهاية شهر يوليو الجاري، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام الكامل بكافة القرارات السابقة، حتى اجتماع السادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر يوم الخميس ٣٠ يوليو الجاري.

وقرر المجلس فتح أبواب مراكز التدريب وبيوت الخدمة والضيافة والمؤتمرات والخلوة، اعتبارًا من اليوم الإثنين ٦ يوليو بنسبة ٢٥٪ من طاقة الاستيعاب الخاصة بها، للأفراد والعائلات، على ألا يتم عمل أي اجتماعات أو لقاءات إدارية أو روحية، إلا بعد إقرارها من السلطات الكنسية، وذلك مع أهمية اعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ودعا المجلس إلى الالتزام بكافة القرارات السابقة فيما يخص الأفراح، والتزام الحضور بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة؛ بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة، والالتزام في الجنازات بحضور «أسرة المتوفَّى فقط»، بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة.

ووافق المجلس بالسماح بإجراءات الرسامة والتنصيب بنسبة ٢٥٪ من مساحة قاعة الكنيسة، بشرط الالتزام بالتباعد بين الأفراد لمسافة مترين مربع على الأقل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها لجنة إعادة فتح الكنائس الإنجيليَّة، مع تعليق الزيارات الرعوية، مع ضرورة استمرار العمل الرعوي من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قرار فتح الكنائس.

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وأوصي المجلس باستمرار البث المباشر للخدمات التي تقدمها الكنيسة خلال أيام الأسبوع، وحظر السماح بعمل العشاء الرباني إلَّا في إطار العودة إلى الكنائس والعبادة الجماعية.