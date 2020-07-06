شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى 39 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الثلاثاء، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، والطقس ليلا معتدل على معظم الأنحاء، لطيف على السواحل الشمالية، وهناك شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة والوجه البحري، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، وبينما تكون البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى فتكون على القاهرة والوجه البحري (75– 30)، والسواحل الشمالية (86– 45)، وشمال الصعيد (65– 25)، وجنوب الصعيد (35– 18).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «39– 25»، والإسكندرية «32– 24»، وقنا «40- 26»، والأقصر «41– 27»، وأسوان «42 – 28».