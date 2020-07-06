شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة آخر 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 2 سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة، مع إجراءات الوقاية ضد كورونا.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19420 طن تشمل 4800 طن فوسفات و10400 طن علف بنجر و4220 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 15369 طن تضم 5750 طن سكر و2771 طن حديد و4004 طن أبلاكاش و2844 طن نخالة قمح.

Advertisements

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 405 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب ومانجو ) وخضروات ( بامية وخرشوف وفاصوليا ) وحاصلات زراعية ( أرز وبرسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر و مالطا وأمريكا وتركيا وسلوفينيا.

كما سجل عدد الحاويات الوارد 493 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2552 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 7105 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 67886 طنا.

كما غادر عدد 1875 شاحنة منها 666 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 34112 من البضائع العامة.