شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة دكتوراه بجامعة الزقازيق حول علاج أورام الكبد السرطانية باستخدام الأشعة التداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث الطبيب أمجد محمود السيد الشيخ والتي جاءت بعنوان "الحقن الشرياني لعلاج أورام الكبد السرطانية الغير قابلة للإستئصال الجراحي بالعلاج الكيماوي: دراسة مقارنة بين الطريقة التقليدية وطريقة الحبيبات الحاملة للدواء" وجاءت المناقشة خالية من الحضور تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

مناقشة الدكتوره

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محمد ابراهيم طعيمة أستاذ الأشعة بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور إبراهيم عبد العزيز لبدة أستاذ ورئيس قسم الأشعة بكلية الطب جامعة الزقازيق، واللواء طبيب حسين عثمان غازي أستاذ الأشعة التشخيصية بالأكاديمية الطبية العسكرية .

Advertisements

مناقشة الدكتوراه

فيما أشرف على الرسالة لجنة مكونة من: الدكتور محمد ابراهيم طعيمة أستاذ الأشعة ورئيس وحدة الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة الزقازيق، و الدكتورعفيفي فهمي عفيفي أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور محمد حامد محمد بينما حضر مناقشة الدكتوراه الدكتور لطفي الشيخ، والمستشار إسماعيل الششخ والمهندس محمد الشيخ .

.وأوصت اللجنة بالإجماع بقبول رسالة الدكتوراة وقدمت الشكر للباحث على جهوده في الرسالة والدعم العلمي المستوفي لكافة الشروط العلمية ومنحه درجة الدكتوراة.