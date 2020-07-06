شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة البكالوريا الحكومية بالتجمع تعلن فتح التحويل إلكترونيا حتى 22 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالتجميع الخامس عن قبول التحويلات إلكترونيا، موضحة أنه تيسيرا على أولياء الأمور الراغبين فى تحويل أطفالهم من المدرسة خلال ضائقة كورونا الحالية، تم إطلاق خدمة التحويل الإلكترونية، ويستمر التحويل حتى يوم 22 أغسطس 2020، ويقوم به ولى الأمر بنفسه من خلال الرابط التالى:-

www.cairogovresults.com/Transfers/Transfers

وأوضحت المدرسة، أنه مع التأكيد على ولى الأمر ضرورة قراءة التعليمات جيدا، حتى يتمكن من متابعة التسجيل كما أن صحة البيانات المسجلة مسئولية ولى الأمر، موضحة أن استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة، ولا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين، وحال وجود أى تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها، ويرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولى الأمر سارية وتقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال يومى عمل.

وأشارت إلى أن لجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات، وعلى ولى الأمر تحرى الدقة، حيث إنه لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة، كما أن متابعة النتائج مسئولية ولى الأمر، فعليه الدخول على الموقع ومتابعة موقف النقل من خلال الصفحة المخصصة بعد اسبوع من التسجيل ومعرفة النتيجة، وعلى ولى الأمر إنهاء جميع إجراءات التحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.



