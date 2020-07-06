شكرا لقرائتكم خبر عن التحرش الجنسى.. أنواعه ومين السبب فيه؟ فى حلقة جديدة من سيلفي تيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة يطرحها الخليج 365 من برنامج سيلفى تيوب، الذى يقدمه أسامة طلعت ، ويتناول البرنامج هذه الحلقة ظاهرة التحرش الجنسى، بعد ما أثير مؤخراً حول شاب كان طالب في الجامعة الأمريكية وحقيقة تحرشه بـ200 من الفتيات.

وتناول البرنامج أنواع المتحرشين وكيف تتطور حياة المتحرش الذى يبدأ تحرشه في الأعياد مروراً بالميكروباص حتى يصل للتحرش في الأتوبيسات وهى المرحلة الختامية التي يستمر فيها حتى يتخطى عمره الـ70 عاماً

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كما تناول البرنامج أن التحرش لا يأخذ شكل الجريمة إلا بعد إبلاغ الفتاة عن المتحرش واتخاذها موقفاً حاسماً، ولهذا فإن الظاهرة ستظل بعيدة عن يد القانون طالما الفتاة تصر على الصمت.

سيلفى تيوب برنامج إسبوعى يطرح القضايا الاجتماعية بشكل ساخر ويحاول إيجاد حلول لها، ويذاع يوم الإثنين من كل أسبوع عبر موقع الخليج 365 ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.